Maripily se prepara para regresar a la pantalla boricua

La modelo y empresaria boricua Maripily Rivera saldrá esta noche en el show "El Remix" por Wapa TV.

Rivera compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde aparece ensayando junto a los comediantes Danilo Beauchamp, Francis Rosas y Sunshine Logroño, su libreto para el programa de comedia que se transmitirá a las 10:00 de la noche por Wapa TV.

"Ensayando para el programa de hoy @elremixtv 10pm @wapatv", escribió la modelo junto al video en Instagram.

Dicho programa hace una parodia de Maripily interpretada por el comediante Francis Rosas como "Mala Pily".

Rivera se encuentra en la isla junto a su hijo Joe Joe en asuntos de trabajo.

Recientemente, Maripily hizo un llamado a rechazar el bullying a través de las redes sociales, al denunciar que el locutor Jorge Pabón "El Molusco", estaba denigrando a la mujer.

A este llamado se unieron varias mujeres del ambiente artístico boricua, así como también el comediante Francis Rosas, quien según Rivera “Francis se comunicó directamente conmigo y me dijo que me apoya, por lo que estaría dispuesto a modificar o eliminar su personaje [Mala Pily], que me parodia, si yo se lo pido”.

Mira el video de Maripily ensayando para El Remix:

