Gil Marie López defiende su amor con Guillermo José

La animadora Gil Marie López defendió su amor con el reportero de Wapa a las 4 Guillermo José Torres a través de las redes sociales, luego de que una seguidora cuestionara el hecho de que su esposo "ya no le da likes ni comenta sus fotos como antes".

“Es verdad que al principio de una relación los hombres le dan like y opinan sobre las fotos que ponemos en las redes, y llega un momento que ponemos fotos y no le dan like y se hacen lo que no la han visto. Los hombres no cambian les gusta ser admirados y mimados pero ellos no lo expresan al principio y todo el tiempo de la relación. No sé es que hice el comentario porque a mi me pasó y veo que Guillermo no le da like a tus fotos como antes", comentó una seguidora debajo de una imagen que López compartió en su cuenta de Instagram.

A lo que López respondió lo siguiente: "No sé cuán importante sean para usted las relaciones de pareja en combinación con las redes sociales… Pero en mi caso, mi esposo, no me enamora por los “likes” y “comentarios”. Vivimos juntos … me acaricia, me dice que me ama, me acompaña, me duermo abrazada a él… No se preocupe por las cosas banales… Las redes están llenas de eso. Gracias por escribirme y por su tiempo. Vida plena y alegrías”.

Sobre el asunto que generó controversia reaccionó Guillermo José Torres en el programa Lo Sé Todo por Wapa.

"No sé si eso es lo que piensan algunas personas en las redes sociales, es algo que considero totalmente banal, no tiene ningún tipo de importancia, pero Gil sí le contestó de la manera más sutil y adecuada posible. El amor no se mide a base de likes ni de a base de comentarios en los post de las redes sociales. Hay personas que tal vez lo interpretan de esa manera pero nada que ver. En el caso de nosotros, nosotros llegamos a casa, estamos juntos, nos amamos y nos queremos todo el tiempo y nos damos esas muestras de cariño. Las redes sociales también son una herramienta de trabajo para nosotros. Así que hay mucho contenido que nosotros publicamos que lo que sí representa es más trabajo que otra cosa. Así que yo no le de like es totalmente irrelevante".

La pareja cumplirá su primer aniversario de casados, el 22 de julio.

Te puede interesar: