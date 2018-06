Conmovedor mensaje de Natalia

Tengo la bendición de poder tener a mi hija conmigo y verla todos los días. De vivir en una situacion que me permite tenerla a mi lado. Muchas familias de nuestra misma sangre están viviendo lo inimaginable en la frontera, siendo separados de sus hijos. Cuando veo las imágenes de los niños siendo arrancados de sus madres,de sus familias,de lo único que conocen a su alrededor, me revienta el alma, me repugna, y me pregunto en qué están pensando los Republicanos de este país, los oficiales de ICE y los organismos que apoyan esta miserable ley. Dios os está viendo y no os va a perdonar esta fechoría deleznable. Este país ya no es lo que era, un lugar donde las ilusiones se hacían realidad. Ahora sueña un poco, y te arrebatan a tus hijos. Qué VERGÜENZA. #WhereAreMyKids #DondeEstanMisHijos #familiesbelongtogether

