El certamen de belleza masculino Mister National Universe 2018 celebró ayer, lunes, su segunda edición en la ciudad de Hua Hin, Tailanda, en el que Puerto Rico tuvo participación por primera vez con Jael Calcaño, Mr. National Universe Puerto Rico 2018, posicionándose como uno de los 10 semifinalistas.

(De izq. a der.) Segundo finalista, Mr. Brasil, Mister National Universe 2018 (centro), y primer finalista, Mr. Tailandia. suministrada

Durante siete días los candidatos de países como Brasil, Filipinas, India, Turquía, Irán, Rusia, Myanmar, Suiza, Laos entre otros, tuvieron una cargada agenda por el país asiático, destacado no solo por su belleza, también por servir de sede importantes concursos de belleza, y una de las potencias de reinas y embajadores en la industria a nivel mundial.

Calcaño, de 24 años, considerado por los fanáticos en filipinas y la prensa como uno de los mejores cuerpos de la competencia y uno de los mejores vestidos, pudo destacarse además en varias mini competencias previas a la noche final. Entre ellas, de cocina y bartending, en las que resultó ganador, pues uno de sus sueños del boricua es abrir un restaurante. El también ganador del Mr. World Model International Puerto Rico 2017 también sirvió de modelo para una campaña publicitaria de un suplemento de dietas y para el diseñador filipino, Paul Semira, y además pudo disfrutar al máximo de la cultura y maravillas de Tailandia.

Boricua entre los 10 místers más bellos del universo







Publicidad







Durante la noche final, la presidenta del certamen, Tanya Siri, entregó de Best National Director of the Year a Luis Vélez “Luvel”, director de la franquicia en Puerto Rico y de Miss & Mr. Beauty International Puerto Rico. Luvel es conocido por ser entrenador de reinas y recién se estrenó como presidente de concursos, logrando más de 10 títulos de belleza internacionales en dos años.

Los semifinalistas fueron: India, Suiza, Brasil, USA, Tailandia, Nepal, Puerto Rico, Filipinas, Malasia, e Indonesia. El ganador del título universal este año fue el representante de Nepal, Phanendra Prasai, el primer finalista fue el de Tailandia, Natchanon Singlum, y segundo el candidato de Brasil, Markos Vinicius. El próximo año el certamen se llevará a cabo en Fiipinas.