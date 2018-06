Andrea de Castro ataca de nuevo a su ex y a su padre

La influencer y publicista Andrea de Castro volvió a despotricar contra su expareja 'Joey' y hasta contra su padre, el exsenador convicto Jorge de Castro Font.

"Pero yo quiero que él me hable ¿de qué carrera? ¿de cuál carrera internacional? Para Joey viajar y hacer 'shows', 'Joey' tiene que pagar para ser reconocido. 'Joey' tiene que… pagar para hacer un 'featuring'. Pagar para que otro artista lo cabildee, lo cargue, lo apadrine", dijo De Castro en entrevista con "Lo sé todo" (Wapa TV).

Sobre su progenitor, Andrea indicó que en varias ocasiones le ha comentado que no hable sobre la situación con su exnovio y su hijo menor de edad.

"Lamentablemente, mi papá es una persona que a veces no piensa cuando hace declaraciones públicas entorno a la situación de mi hijo. Le he pedido a él que se limite a comentar sobre el tema de mi hijo que es un menor de edad. Yo no tengo una relación tan 'close' con él para que sepa", sostuvo la joven, quien se dedica a manejar a varios artistas urbanos.

De castro añadió que el reguetonero 'Joey' no le quiere entregar a su hijo "porque tiene ganas de fastidiar".

"Estoy peleando con 'Joey' para que me lo traiga y no me lo trae [al niño]. Porque él pretende que yo vaya y le estoy diciendo que por favor me lo traiga. [Yo] me acabo de operar, no se supone que esté ni viajando [risas], ni estar manejando tanto rato. Es un viaje casi de cuatro horas, él sabe qué tiene que hacer. No lo hace porque tiene ganas de fastidiar".

Mira aquí la entrevista de Andrea de Castro

