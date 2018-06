Beyonce y Jay Z estrenan álbum sin avisar

Jay-Z y Beyonce, fieles a una tradición familiar, han lanzado un nuevo álbum sin el menor aviso.

La pareja lanzó un álbum conjunto que alude al disgusto del rapero por los Grammy de este año e incluye un saludo de su hija Blue Ivy a sus hermanos.

El álbum de nueve pistas “Everything Is Love” apareció el sábado en el servicio de música en vivo Tidal, del cual Jay-Z es uno de los propietaros.

Los temas en los que Beyonce hace rap son más numerosos que en álbumes anteriores.

En una canción que incluye un término soez en el título, Jay-Z fustiga los Grammy. Llegó a la entrega de premios en febrero con el mayor número de nominaciones y partió con las manos vacías.

El rapero dice que rechazó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl porque la NFL, la liga de fútbol americano, lo necesita a él más de lo que él los necesita a ellos.

Blue Ivy finaliza la canción “BOSS” con un saludo a Rumi y Sir, sus hermanos de un año.

En 2013, Beyonce lanzó su álbum autotitulado “Beyonce” sin aviso.

Stream #EverythingIsLove now, exclusively on TIDAL. Also stream a TIDAL-exclusive track. https://t.co/OHRZ7lnF8n pic.twitter.com/70xd4Box4P

— BEYONCÉ (@Beyonce) June 16, 2018