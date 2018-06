Andrea de Castro la emprende contra su expareja "El Joey"

Aveces quisiera tanto y tanto quedarme callada. Seguir aguantando cada ataque, cada mensaje cada falta de respeto por el que dirán del público. O mejor aún por el miedo a esto mismo, a la FUCKING a exposición de mi hijo! Que tiene solo 4 años! Me agobia… soy una mujer trabajadora, que cada vez que llego a la isla pido a mi hijo, lo exijo, sabiendo que la custodia es MÍA, y este ser me dice que mi hijo no quiere hablar conmigo, que lo ultimo en que piensa es en su mamá…. y si supieran… José Enrique me ruega las pocas veces que papá lo pone al teléfono porque si es más de una vez a la semana es mucho. Ahora mismo este hombre me pide que le enseñe mi agenda, cada vez que estoy en la isla para el determinar si yo puedo ver a mi hijo, porque si tengo una sola reunión el entiende que no tengo derecho alguno de mi hijo. Estoy harta de ser señalada, marginada y tratada como una mala madre ante la palestra pública por una persona que aún al sol de hoy me quiere controlar cada paso que doi en mi vida, privándome a mi hijo. No me deja viajar con el, no me deja tenerlo conmigo como corresponde con sus múltiples amenazas… hace 10 años atrás cometí un error como adolescente que me llevo a querer quitarme la vida… esto causó que estuviera en Capestrano y el utiliza eso en mi contra diciéndome que lo hará público para desacreditarme.. ahí lo dije… ya que pues, que mas da? Soy excelente madre, mi hijo lo sabe, soy fajona, y paso todos los días rogando por verlo y este hombre me limita!!!!!!!!!!!!!! Estoy harta! Basta de exponer a José!

