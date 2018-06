La comprometedora foto de Adamari López con otro hombre

Una imagen entre la animadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, y su compañero de labores en "Un nuevo día" (Telemundo), chef James, ha levantado diversas opiniones en las redes sociales. La misma fue colgada en la cuenta de Instagram del programa matutino.

En la instantánea aparecen López y el joven venezolano mirándose fijamente luego que este llegara al espacio televisivo de sus vacaciones.

"Inseparables porque estuvieron una semana sin verse. 🤣🖤 ¿Estarán hablando de España? 🇪🇸 #UnNuevoDia" (sic.), lee el mensaje junto a la dicha fotografía.

Aquí la imagen:

Algunas opiniones de los cibernautas en contra de la foto:

-“Me parece súper tener una buena relación de trabajo con los compañeros, pero desde mi punto de vista hay demasiada confianza para una mujer que tiene pareja” – @pamelawaltens

-“Está bien que tengan una amistad pero me pregunto yo, si alguien sube una foto de su marido agarrándole la pierna a una mujer por eso de que son amigos, ¿estaría mal? A mí en lo personal no me gustaría. Puedo estar mal, quién sabe” – @jojomo_1971

-“Esa confianza aunque sean amigos no se ve bien. Respeto y distancia ante todo” – @gissellortiztoribio

-"Mira tony😠😠"- @esmeralda.sotelo.7902

Varios comentarios a favor de la imagen:

-“Hermosos, existe algo que se llama confianza. Ella tiene a su esposo y él está comprometido. Si entre ellos cuatro, como parejas, existe amor y respeto no hay nada de lo que se ve en esta foto que pueda afectar. Tienen años conociéndose, al igual que la amistad que se le veía a Rashel con Daniel. Lo que pasa es que acá entre los seguidores hay unas cuantas parejas inseguras que no saben el significado de la confianza. Tienen la mente cochina y les encanta meter basura para ensuciar” – @adriuso

-“Hay una muy bonita amistad y compañerismo de trabajo. Cuando hay la suficiente confianza en tu pareja no importa que tenga la mano en la pierna, o sea si fuera otra cosa que no fuera amistad no se van a poner de tontos frente a las cámaras porque saben que miles y miles de espectadores los miran. Así de simple”- ga.by294

-"Bellos…amistad verdadera" – @peke_31_

¿Tú qué opinas de la imagen?

