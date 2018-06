¿La nueva conquista de Jencarlos Canela es boricua?

¿ROMANCE ALERT? #picandoalante @jencarlosmusic y @danyeshka (Danna Hernández-Miss 🇵🇷 Universe) juntitos en #NewYork este fin de semana. Fíjense en la foto en la misma calle cerca del negocio de las cortinas (izquierda detrás de ellos). Anoche fueron a cenar juntos en un "SPECIAL NIGHT" en el Rest. Catch, donde compartieron foto del mismo postre, pero de diferentes ángulos (como si estuvieran sentados uno al lado del otro). Jencarlos había negado romance con @joynadamas Mientras que Danna parece que terminó con su novio ya que hace tiempo no postea fotos con él). Se dice que Jencarlos le envió ramo de rosas rojas con su nombre al cuarto de hotel donde ambos se hospedaban. ¿Serán novios? #ElTiempoDirá Recuerden que así destapé 1ro que nadie el romance de @jaimeamayol y @gabyespino #MLP #jencarloscanela #dannahernandez #danyeshka #misspuertorico

A post shared by Fernan Vélez (@nalgorazzi) on Jun 11, 2018 at 4:35am PDT