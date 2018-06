Ivonne Orsini promueve la equidad desde las tablas

La animadora de Viva la tarde (Wapa TV), Ivonne Orsini, hizo un llamado al amor y a la equidad de género a días de su debut teatral con un papel lésbico en la obra Rotterdam.

“Mucha gente no sabe que estudié teatro en la Universidad de Puerto Rico con Dean Zayas. Luego me fui para España y allá hice café teatros, pero aquí nunca había hecho teatro”, contó.

“Me siento súper honrada de que me hayan tomado en consideración y emocionada porque, por primera vez, voy a hacer teatro aquí en Puerto Rico. Es un reto, pero me fascina. El teatro es mi gran pasión, y me fascinan las tablas, como le llamamos, pero no había tenido la oportunidad”, relató entusiasmada al destacar que “ha sido un proceso de aprendizaje, y cada vez que voy a ensayos aprendo más”.

Según explicó, aprovechó las vacaciones como estudiante de Leyes para aceptar la invitación de Gary Homs, productor de la obra Rotterdam, que se presentará el 28, 29 y 30 de junio y el 1.o de julio en el Festival del Tercer Amor en el teatro Coribantes.

Esta obra del escritor Joe Britain, bajo la dirección de Lynette Salas, presenta la historia de una pareja compuesta por Fiona y Alice, interpretadas por las actrices Cristina Sesto y Laura Isbel.

El personaje de Alice decide transformase y convertirse en Adrián, para abordar el tema del transexualismo de una mujer a hombre.

“Mi personaje de Leilany es una muchacha lesbiana de 21 años. La obra está genial, y no he sido capaz de mirar si es hombre o mujer; sencillamente para mí es amor”, consideró la también coanimadora del Happy Hour, de Fidelity.

A su juicio, Rotterdam tiene unas historias “bien fuertes” para cada uno de los personajes.

“Para nosotros ha sido bien bonita la discusión de la obra porque es internalizar cada personaje, lo que les está pasando e internalizar la problemática de lo que están viviendo. Es genial cómo cada personaje coexiste con sus problemas y cómo puede coexistir con la sociedad”, profundizó.

Desde su punto de vista, la futura abogada estableció que ya hay más aceptación de la equidad. “Afortunadamente, la sociedad está cambiando, es amor y es equidad. Sencillamente, esto se trata de amor, amor propio y amor a los semejantes”.

“Dentro de mi enfoque de lo que es el derecho, para mí es bien importante, porque parte de la equidad y la justicia es llevar un buen mensaje, y si lo puedo hacer, en mi caso, actuando, pues es fenomenal. Para mí es algo muy importante”, puntualizó.