Histórico concierto de Wisin y Yandel en Madison Square Garden

Los íconos de la música latina urban Wisin y Yandel ofrecieron un histórico concierto el viernes en la noche en la prestigiosa arena Madison Square Garden, marcando su primer show en Estados Unidos desde que decidieron reunirse para su “Como Antes Tour”. El resto de su gira internacional será anunciada a principios de 2019.

El dúo no podría haber escogido una fecha más perfecta en el "Garden" que el fin de semana del Desfile Puertorriqueño en un año que ha sido muy duro para su Isla. Esta fue su forma de celebrar la unidad y fuerza de Puerto Rico con sus fanáticos del área de Nueva York.

Y lo celebraron en grande, con un concierto impactante donde el público se puso de pie de principio a fin, bailando, cantando y animando a sus ídolos. Hubo muchas expresiones de amor por Puerto Rico durante el espectáculo junto con cientos de banderas que se agitaron en la audiencia, así como expresiones de gratitud para los fanáticos de todas las nacionalidades que se reunieron para una noche tan trascendental.

El concierto comenzó a las 9:00pm junto a una banda y ocho bailarines con "Como Antes", "Mírala Bien", "Pam Pam", "Pegao" y "Todo Comienza en la Disco" en un escenario de doble nivel con gigantescas pantallas LED que proyectaron imágenes que cambiaron con cada una de las canciones, así como iluminación de vanguardia y deslumbrante pirotecnia. La primera sorpresa de la noche fue 50 Cent quien cantó "I Get Money" y "Mujeres in the Club".

Eso fue seguido por "Rakata" y Yandel cantando "Encantadora". Luego se unieron a otro gran invitado sorpresa, Bad Bunny, para cantar "Explícale" y "Chambea". Después de cantar un popurrí de sus éxitos del pasado y "Moviendo Caderas"; Wisin cantó "Vacaciones" y "Si Tu La Ves", antes de que el siguiente artista sorpresa, Ozuna, tomara el escenario para cantar tres canciones con el dúo. . . "Solita", "Escápate Conmigo" y "Me Niego", a la que también se unieron el grupo pop mexicano Reik.

Wisin y Yandel siguieron cantando sus exitazos, "Ahora Es" y "Abusadora", antes de presentar la siguiente sorpresa en el escenario, el artista urbano colombiano J Balvin, quien cantó "Peligrosa", "Ahora" y "Ambiente" junto al duo. Luego siguieron "Mayor Que Yo", "Noche de Entierro", "El Teléfono" y "Sexy Movimiento" antes de que nada menos que Romeo Santos apareciera en el escenario para cantar "Noche de Sexo" con Wisin y Yandel. El espectáculo parecía haber terminado y la audiencia los ovacionó pidiendo más hasta que volvieron a salir para cerrar el show a las 11:00pm con "Algo que me Gusta de Ti".

Yandel y Wisin han cosechado un sin fin de éxitos en sus carreras como solistas, y como dúo disfrutaron de un éxito sin precedentes, convirtiéndose en los artistas latinos urbanos líderes en ventas de música y conciertos a nivel mundial.

Durante sus 14 años de carrera como dúo, Wisin y Yandel recibieron numerosas certificaciones multi-platino en los Estados Unidos y América Latina y decenas de prestigiosos premios, incluyendo un GRAMMY y dos Latin GRAMMYs; así como diez #1s en las listas de Billboard Latin Airplay. En los escenarios, Wisin y Yandel han demostrado ser una fuerza que hay que respetar, convirtiéndose en los únicos artistas en el género urbano Latino en llenar a capacidad tanto el Staples Center en Los Angeles y el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Los espectáculos de Wisin y Yandel son electrizantes. Al dúo le acompaña su banda, bailarines y un espectáculo audiovisual con la más alta tecnología; pero las verdaderas estrellas son absolutamente Wisin y Yandel y su marca única de música urbana latina, la fusión de géneros y su estilo, entrega y poder en el escenario tienen una pasión que nadie en su género musical puede igualar.

Sus más recientes colaboraciones musicales incluyen los temas "Como Antes" (Yandel ft. Wisin); "Todo Comienza en la Disco" (Wisin ft. Yandel y Daddy Yankee); y "Fiebre" (Ricky Martin featuring Wisin y Yandel) y las tres canciones alcanzaron el #1 en el listado Latin Airplay de Billboard. Muy pronto estarán estrenando más música nueva.