Karla Monroig: "Sabemos que las cosas no están fáciles"

Conocemos las personas pero pocas veces sus batallas. Tu salud mental es prioridad. La salud mental de tu familia, amigos, compañeros de trabajo también es prioridad. Cuando la mente nos envía señal de alerta hay que detener todo y buscar ayuda. Nada es más importante que tu bienestar. La mente es muy poderosa!! Siempre anda en busca de la supuesta “felicidad” y la “perfección”. Cuando caemos en su “novela” (pensamientos negativos, juicios, pesimismo, ansiedad, depresión etc) la mayoría de las veces no vemos la salida a nuestros problemas y está muy cerca de nosotros! Por eso es importante hablar, compartir lo que estamos sintiendo y si es con un profesional de la salud mental mucho mejor. Rompamos tabúes!! El psicólogo, psiquiatra, terapista están para ayudarnos no para juzgarnos ni ponernos el sello de “locos”. Locos seríamos si no hacemos nada y seguimos permitiendo que el suicidio gane la batalla, que sigan asesinando niños en las escuelas, que mujeres y hombres mueran por violencia de género etc. SUICIDIO NO ES OPCIÓN! SUICIDIO NO ES LA SOLUCIÓN! Sabemos que “las cosas no están fáciles” pero vale la pena luchar. Como tú no hay dos! Voy a ti! Voy a mi! Si usted o algún familiar sufre de depresión o tiene pensamientos suicidas por favor llama al 1-888-628-9454 o busca información en línea sobre prevención al suicidio. #noalsuicidio #saludmental #elproblemaesdetodos

