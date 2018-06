Estudiante que perrió con Bebe Maldonado envía mensaje a su mamá

El estudiante de la clase graduanda “Yeriux” que sale en un video en redes perreando con la animadora Bebe Maldonado, envió un mensaje a su madre tras la controversia.

En el programa radial Los Reyes de la Punta por La Mega, Georgie Negrón dijo que no sabía que el video se iba a volver viral.

Además envió un mensaje a su madre tras la controversia: "lo que yo voy a decir es que mi ma'i no me pelee, me está regañando", dijo Negrón a Molusco.

El joven quien dijo tener 18 años, aseguró que tras el suceso están textiándole y entrándole seguidores a las redes.