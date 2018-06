Mucho más que la versión femenina de Ocean's Eleven

En medio de los movimientos #metoo y #timesup, que entre otros objetivos, tabogan por una mayor inclusión de mujeres en roles importantes frente y detrás de las cámaras, continúan publicándose noticias sobre futuros proyectos con intercambio de géneros en sus protagonistas como Splash, Roadhouse, Dirty Rotten Scoundrels, What Women Want y The Expendabelles.















Publicidad















Con este trasfondo, estrena hoy en Puerto Rico la nueva propuesta de Warner Bros., Ocean´s 8, con un elenco de ensueño que combina los ingredientes adecuados para que esta fórmula funcione y fortalezca esta tendencia Hollywood. Bajo la tutela del director de Hunger Games, Gary Ross y un afilado guion de Olivia Milch, las actrices Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham, Mindy Kaling y Awkwafina, interpretan a un grupo de criminales que ejecutan uno de los más arriesgados atracos durante uno de los despliegues de opulencia más impresionantes de Estados Unidos: la famosa gala del MET, lideradas por Debbie Ocean (Bullock) , hermana de Danny (personaje que interpretara George Clooney), quien lleva 5 años planificando este atraco desde la cárcel. Una vez sale del encierro, se junta con su amiga Lou (Cate Blanchett) para reclutar al equipo que realizará el robo. Esta cinta no debe considerarse una secuela y, aunque convive en el mundo de sus predecesoras Ocean´s 11,12 y 13, funciona con vida e identidad propia. Tampoco es simplemente la versión femenina de lo que George Clooney y sus amigos hicieron hace 17 años, cuando imitaron al Rat Pack original de Frank Sinatra y sus secuaces.

Uno de los grandes aciertos de la cinta, que, además logra que todas las actrices tengan su momento para brillar, sin lucir forzado, es que son personajes creados para mujeres, que en manos de estas talentosas actrices trascienden la pantalla y conectan con todo tipo de público. Destacan Anne Hathaway, la excentricidad y paranoia de Bonham Carter, la relación Blanchett y Bullock, y en un rol más pequeño, James Corden.

El desarrollo de la historia no solo permite que las actrices hagan despliegue de su talento con la comedia, sino que demuestran muy buena química entre ellas, que permite que los virajes interesantes funcionen en favor de la cinta. Uno de los pocos problemas que presenta el filme reside en la limitación de tiempo para presentar los trasfondos de cada personaje, lo cual nos hace cuestionar las motivaciones reales de sus actos. Pero no es impedimento para disfrutar de una satisfactoria y divertida propuesta de verano que nos deja con las ganas de conocer más sobre estas fabulosas y glamorosas criminales.

Recomendado: