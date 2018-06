Las damas de Ocean's 8 se apoderan del MET

No es coincidencia que El Templo de Dendur, monumento que honra a la deidad egipcia Isis, la representación más emblemática de la femineidad egipcia y una de las más imponentes exhibiciones del Museo de Arte Metropolitano de la ciudad de Nueva York, se convirtiera en testigo silente cuando seis de las protagonistas de la nueva cinta Ocean´s 8 desfilaron frente a la estructura para compartir con la prensa internacional su experiencia durante el rodaje de la cinta.

En esta nueva propuesta de Warner Bros., que estrena hoy en Puerto Rico, las galardonadas Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, junto a las comediantes Mindy Kaling Awkwafina, y las ausentes a la conferencia Rihanna y Helena Bonham Carter, interpretan a este grupo de criminales que ejecutan uno de los más arriesgados atracos durante uno de los despliegues de opulencia más impresionantes de Estados Unidos: la famosa gala del MET.

Para distanciar esta cinta, que aunque convive en el mundo de sus predecesoras Ocean´s 11,12 y 13, y que funciona como un ejercicio independiente, no es una versión femenina de lo que George Clooney y sus amigos hicieron hace 17 años.

“No solo celebramos lo que tienen en común, estas son ocho mujeres diferentes. Y esperamos que eso luzca como el mundo luce, no como Hollywood piensa”, señaló el director Gary Ross (The Hunger Games), quien también participó de la conferencia celebrada precisamente donde se desarrolla gran parte de la película. “Recuerdo el momento cuando me di cuenta de que no tenía que usar un filtro. Estaba acostumbrada a sentirme como en una isla en los sets de filmación. Soy afortunada de haber trabajado con mujeres geniales, pero, generalmente, somos solo una o dos. Poder traer todas las experiencias vividas y unirlas, es lo más que recuerdo. Me sentía segura y orgullosa de estar entre estas personas”, añadió Anne Hathaway sobre formar parte de este elenco y quien filmará, próximamente, en Puerto Rico.

Mira el video

Durante la divertida conferencia, las actrices, quienes también confesaron haber creado un chat donde compartían constantemente diversos temas, aprovecharon para explicar cómo conectaron para transmitir la química que se ve en pantalla.

Sandra Bullock, quien interpreta a Debbie Ocean, la responsable del junte de este grupo de criminales, mencionó: “Nos conectamos y unimos en la forma que podíamos, trabajando días largos. Lo sabes cuando son las 12 de la medianoche, bajas la guardia y te das cuenta de que estás en compañía de personas que te brindan seguridad. Creo que conectamos en un nivel que nunca pensamos que iba a ocurrir. Los roles de mujeres son muy pocos y, usualmente, solitarios, como en sus propias islas. Y aquí estamos Hawái y sus otras islitas. Era importante tener mujeres cuidándose unas a otras, moviéndose hacia atrás y permitiendo pasar adelante a las más dotadas, dejando que brillen como muestra de apoyo”, concluyó.

Algunos diseñadores de moda, como Dolce & Gabbana, casa que construyó cientos de trajes para adornar las escaleras del MET durante la secuencia de la gala, y la joyería Cartier, que donó una cantidad enorme de joyas, prestaron sus servicios a la producción añadiendo mayor credibilidad al filme, que cuidó al máximo todos estos detalles.

Las actrices, que lucían impecables, también aludieron al sentido de moda en la cinta y su relevancia en el universo Ocean. “No se trata de un fashion show por el hecho de que somos mujeres, pero sí lucimos atuendos que personajes como nosotras usarían. Si ves el pedigrí de estos filmes, tienen un sentido de estilo y moda. Y ese es parte del encanto”.

Olivia Milch, guionista del filme, quien participó de la actividad, fue enfática en lo que se pretendía presentar al grabar en Nueva York: “Esa diversidad es lo que queríamos mostrar. Sabemos que las mujeres son divertidas, inteligentes, complicadas y, a veces, contradictorias. Es una locura, pero debe haber más personajes así.”, a lo que la comediante Awkwafina añadió: “Cuando hablamos de diversidad y representación, hay una diferencia entre mostrar a personas de diferentes razas y mostrarlas auténticamente. Mi personaje es una neoyorquina de Queens y no se resalta el hecho de ser asiática.”

Curiosamente, la representación no dejó de ser un reto para la talentosa Mindy Kaling, porque tuvo que aprender a hablar hindi para realizar una escena. “Muchos piensan que por ser hindú-americana, hablo hindi, pero ese no es el caso”. La galardonada Sarah Paulson (AHS, American Crime Story, 12 Years a Slave) también enfrentó el reto de interpretar a un ama de casa con una doble vida: “Yo no soy madre, así que interpretarla fue un reto muy interesante. Mi personaje tiene microondas y licuadoras en su garaje, pero antes estaba inmersa en la vida del crimen. Sin embargo, la “Godfather” (Bullock) me hace regresar a las andadas, porque las escuelas privadas son caras y hay que pagarlas”, señaló ante las risas de los presentes.