Burbu estaría dispuesta a escuchar recomendaciones de Molusco

En el marco de la presentación de su primera fragancia para caballeros Mío, inspirada en su esposo Larry Ayuso, la empresaria Angelique Burgos, confirmó que producirá un reality show junto con su amiga la cantante Giselle Ortiz.

“Próximamente estaríamos dando más detalles porque Giselle y yo tenemos muchas cosas en común porque va a ser algo bien cool. Las mujeres se van a sentir bien identificadas porque son cosas de amigas, de mamá y de hermanas”, compartió en un aparte con Metro.

Por otro lado, reveló que no descarta realizar un stand-up comedy.

"Me encantaría hacer teatro pero es algo que respeto mucho y me gustaría estar bien preparada. Aunque sé que eso es subirse a la tarima y ser yo, me gustaría que estuviera bien estructurado", indicó.

Al indagar si estaría dispuesta a escuchar recomendaciones de su excolega Jorge Pabón "Molusco", dijo que "por el momento no tenemos ningún tipo de comunicación. Tuve la oportunidad de ver su crecimiento from scratch y sé las cositas que uno tiene que tomar en cuenta. Pero siempre es bueno un consejo de una persona que ha tenido experiencia. Nunca está demás y yo siempre escucho".

Otros proyectos sobre la mesa



La también animadora de Pégate al Mediodía (Wapa TV), contó que ha recibido varias ofertas para regresar a radio y está en proceso de evaluación.

“Estoy en un momento bien bonito de mi vida y me di cuenta de todo lo que me perdí con mi colorao por el corre y corre. La estoy analizando porque si hay unos sacrificios también pienso que debe haber una buena paga”, consideró la madre Kokoh Mar y Sahíl Elías Ayuso.

En caso de regresar a las ondas radiales, descartó que sea en las emisoras de Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS).

Larry "enchulao" de sus hijos

El baloncelista admitió a este diario que está “enchulao” de Kokoh Mar y de su rey, como nombra a su hijo mayor, Sahíl Elías.

Para que Sahíl no se ponga celoso de su hermanito, procura integrarlo en todas las actividades y que puedan hacer cosas juntos.

Primer perfume para hombres

La fragancia para caballeros Mío, disponible en frasco de 3.38 onzas, está a la venta en las farmacias Walgreens y Amazon.

