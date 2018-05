Programan nueva función de Disney On Ice en San Juan

Debido al éxito de la preventa de boletos, Disney On Ice abrió una nueva función de su espectáculo "Reach for the Stars" para el domingo 10 de junio, a las 8:00 PM, en el Coliseo de Puerto Rico.

Por más de 30 años las familias han disfrutado del espectáculo, que este año se presenta entre el el 6 y el 10 de junio en la capital y del 14 al 17 de junio en el Coliseo de Arecibo.

Ahora con esta nueva función, todas las generaciones que han crecido disfrutando de este espectáculo sobre hielo tendrán otra oportunidad de recibir la alegría que los inseparables amigos Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck y Goofy, quienes presentarán a todo su público un show de talentos repleto de estrellas.

Además, el público podrá cantar con Anna, Elsa y Olaf los exitosos temas “In Summer” y “Let It Go”, moverse al ritmo de La Sirenita donde la banda de crustáceos que componen Sebastián y las Hijas de Tritón en el montaje pop harán la presentación de Ariel, o formar parte de un coro junto a inofensivos rufianes, cuando reciban la visita de Rapunzel y Flynn Rider.

Los boletos para las funciones del 6 al 10 de junio en el Coliseo de Puerto Rico están a la venta en Ticketpop (787-294-0001, www.ticketpop.com ) en sus puntos de ventas Walmart y Amigo y en la boletería del Coliseo.

Y para las funciones del 14 al 17 de junio, los boletos los pueden adquirir en Ticketcenter (787-792-5000, a través de www.tcpr.com ) o en los supermercados Hatillo Kash N Karry (Arecibo, Hatillo, Camuy, Quebradillas) y todos sus puntos de venta alrededor de la Isla.

Habrá funciones para escuelas y campamentos de verano. Para estas exclusivamente se puede llamar al 787-723-1930.