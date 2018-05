Hija de Luis Fonsi dona su cabello

Mikaela, la hija del cantante Luis Fonsi donó su cabello para la fundación Cabecitas Rapadas en beneficio de los pacientes de cáncer.

El intérprete de "Despacito" compartió en Instagram muy orgulloso, la imagen en la que aparece la pequeña sosteniendo el pedazo de cabello que cortó para donar dichos pacientes.

"Hace un tiempo mi hija me dijo que quería ayudar a los niñitos que sufren de cáncer pero no sabía cómo. Le explicamos que una forma de ayudar sería donar su cabello para que alguna niñita pueda tener una peluca de pelo natural. Ella es feliz siempre cuando ayuda a los demás. Hoy decidió cortarse su pelo y me siento orgulloso a más no poder de mi princesa. Humanidad, corazón y nobleza. Eso eres hija mía. Te amo", escribió Fonsi junto a la emotiva imagen en la red social.

Cabe destacar que Fonsi ha mostrado su compromiso en ayudar a entidades benéficas como el St. Jude Children's Research Hospital.