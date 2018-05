Glerys reacciona a polémica de Molusco y Maripily

La animadora y modelo Glerysbeth Pagán reaccionó ayer, martes, en el programa "¡Ahora es!" (Univisión P. R.) a la controversia que protagonizan el locutor Jorge "Molusco" Pabón y la empresaria Maripily Rivera.

Pagán no solo opinó del dilema sobre el alegado 'bullying' que Pabón le hace a Maripily y otras figuras públicas. También criticó al comediante por "barrer el piso" con programas nuevos de televisión.

"A mí me encanta el vacilón, soy vaciladora. Me encanta pegar vellones y la gente lo sabe, pero yo creo que hay una línea bien finita. Cuando pasamos más allá de la raya, no tan solo de la mujer sino el hecho de que tú también criticas talleres locales como lo hace él. Barre el piso con talleres nuevos sin darle la oportunidad, como si él fuera el más experto en la materia. No sé cuántos programas en televisión ha hecho… Te estás portando 'tierrita' con tus mismos colegas, amigos y compañeros puertorriqueños", indicó.

