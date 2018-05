Residente hace llamado a protestar por las muertes de María

El rapero puertorriqueño, René Pérez, exhortó a la ciudadanía a tirarse a la calle a protestar por las personas que fallercieron a consecuencia del huracán María.

"Mientras el gobierno de Puerto Rico dice que solo fueron 64 las personas que murieron como consecuencia del Huracán María,este estudio de la Universidad de Harvard estima que murieron 4,645 personas.Por esto y mucho más hay que salir a la calle a protestar", instó en las redes sociales, al hacer referencia al estudio divulgado hoy por The Washington Post.

Al menos 4,645 personas murieron como resultado del huracán María y su devastación en Puerto Rico el año pasado, según un nuevo estudio de Harvard divulgado hoy martes, una estimación que supera de forma dramática la cifra oficial de muertos que mantiene el gobierno, que solo llega hasta 64.

De acuerdo a una publicación del periódico The Washington Post, el estudio publicado en el New England Journal of Medicine, estableció que la interrupción del cuidado de la salud de los ancianos y la pérdida de los servicios públicos básicos para los enfermos crónicos tuvieron un impacto significativo en todo el territorio estadounidense.

Ver noticia relacionada aquí