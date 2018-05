Jovani Vázquez presenta a su nuevo amor

Jovani Vázquez, conocido también como el "seductor estrella", presentó en sus redes sociales a la joven que parece ser su nuevo amor.

"Siento algo por ella que hago? Ella es para serio las demas para vacilon ó negocio; Como la gente puede entenderlo y como ella puede soportarlo? El amor lo soporta y puede todo. Me ama? Yo se que me tolera y me quiere. Cambio y Fuera 😎 #LUNES dudo que alguna mujer vaya as pasarle por el lado o por encima a ella" (sic.), escribió Vázquez junto a la mencionada imagen.

Entre los comentarios de la publicación, Jovani se enfrascó en un dilema con la aparente madre de su nuevo amor.

"@nenacalderon2014 sra yo publico lo que me de la gana sra. Defienda a su hija en la calle pero no por redes sociales menos en la de alguien que quieren lo mejor y es famoso. Muaks. Hasta luego mi futura suegra", contestó el exnovio de Zuani Vélez, conocida como Indy Flow. Por su parte, la mujer respondió: "Y trateme de Usted por q yo no lo conosco no me interesa" (sic.).

"Yo tampoco la conozco. La trataré de usted. Hola sra. usted es afortunada de ser madre y de ser mi futura suegra ya que su hija y yo nos va bien y compartimos. Le doy gracias a usted y a Dios", sostuvo Vázquez.

Mira la imagen y más de los comentarios aquí:

