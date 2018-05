Burbu pierde a su mejor amiga

Así ella dormía conmigo. Hoy tengo un corazón hecho cantitos💔, pues he perdido a mi fiel amiga de 15 años. La que sabía cuando yo estaba triste y se acurrucaba a mi lado. La q me recibía como si no me hubiese visto en semanas y yo solo salí a botar la basura😞 He tenido muchas mascotas , pero ELLA! MI LOLA era una conexión especial. Cuando Larry se iba a europa a jugar era mi compañía, íbamos a la playa, a hacer compras al supermercado. Se molestaba cuando la regañaba frente a la gente y me ladraba (si! Era malcriá)😝, pero me amaba y era FIEL. Cuando nació Saílh no quería ver nada con él y aún antes de irse nunca hizo las pases con el colorao, porq ella sentía q yo era de ella nada más. El dolor q siento hoy es muy profundo y Jamás pensè q lloraría tanto la pérdida de mi Best friend🐾🐾. TE AMO MI ADORADA FLAKA … mi top model , MI LOLITA💔😞 #IWillLoveYouForever 🐕 🌈 🙌🏼

A post shared by AngeliqueBURBU (@angeliqueburbu) on May 27, 2018 at 9:19am PDT