"Solo: A Star Wars Story" recauda menos de lo esperado

La entrega más reciente de la saga, "Solo: A Star Wars Story" se quedó muy por debajo de las expectativas con una recaudación de 83.3 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en las taquillas de Estados Unidos y Canadá.

Disney estimó el domingo que el spin-off de Han Solo juntaría 101 millones de dólares en el fin de semana largo, por el Día de los Caídos en Guerra. La semana pasada, las estimaciones indicaron que recaudaría hasta 150 millones de dólares.

Las ventas en el extranjero son aún más bajas. “Solo” obtuvo 65 millones de dólares a nivel internacional en su primer fin de semana, incluidos 10.1 millones en China.

Protagonizada por Alden Ehrenreich, en el papel icónico de Harrison Ford, “Solo” estuvo plagado de problemas de producción. Ron Howard reemplazó a los directores Phil Lord y Christopher Miller a la mitad del rodaje. El presupuesto superó los 250 millones.

“Solo” también tuvo una dura competencia. En su segunda semana, “Deadpool 2” recaudó 42,7 millones de dólares.

#StarWars Global Opening Weekend (Disney era):

The Force Awakens: $529M

Rogue One: $290M

The Last Jedi: $450M

Solo: $148.3M (estimated) pic.twitter.com/eewsLSknUG

— Star Wars Stuff (@starwarstuff) May 27, 2018