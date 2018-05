Recuerdos y perreo en concierto de Jowell y Randy

Vivo Beach Club fue testigo de una multitud de fanáticos que no paraba de cantar, brincar y perrear cuando Jowell y Randy se presentaron en el escenario anoche a las 12:30 de la madrugada.

En la espera de que llegaran los reguetoneros, DJ Maximilian ambientó el área con éxitos, tantos del ayer como actuales, de cantantes como Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin, Ozuna, entre otros. El centro estaba bastante equipao', mientras los presentes también disfrutaban de variedad de licores y de una piscina si tenías traje de baño.

El evento estuvo lleno de sorpresas. Entre ellas, artistas como Rafa Pabón, Paulino Rey, Brray, Joyce Santana y Myke Towers —personalidades que están entrando ahora a la industria— fueron los encargados de abrir el evento. abrieron el evento. No fue hasta que los esperados artistas llegaron picando la media noche, que la multitud comenzó a gritar y brincar de la emoción. Momentos después, Jowell y Randy rompieron con el tema "Bonita".

Ya estando motivaos' con ese comienzo, el público empezó a menear la "Canoa" y hasta las "Suegras" bailaron. También, le podías decir a tu maestro "Hey Mister, no hice la tarea porque estaba en el concierto de Jowell y Randy". Luego, los cantantes le dieron "Pal Piso" en una noche un "Poco Loca".

Posteriormente, los presentes enloquecieron cuando apareció el artista Yomo como invitado especial sorpresa en escenario a colaborar con el tema "Déjale caer to' el peso". Al rato, se escuchaba el coro de "eh oh, eh oh" de la canción "Aprovéchalo" para después sentir el perreo intenso del "Siente El Boom".

La noche continuó con temas como "Soy un gárgola", "Shorty" y "Sensación del bloque" hasta que interpretaron unos de sus famosos hits: "Dándole". Ya el público estaba "Loco" cuando salió el clásico "No Te Veo". Luego de esto, los artistas se tomaron unos minutos mientras un interludio de bailarinas entretenía a la gente.

El ambiente de VIVO Beach Club estaba lleno de "Sensual inspiración", para que minutos después los artistas invitados se unieran para la "Misión X". Ya llegando a su culminación, Joel Muñoz (Jowell) y Randy Ortiz (Randy) interpretaron "Vamo a busal", mientras movían el "Chulo sin h" para terminar con "Salgo pa' la calle".

El show que montaron culminó con un buen desenlace que dejó a sus fanáticos pompiaos' al salir del lugar y con ganas de seguir perreando. ¡Fue una noche bien afuego!