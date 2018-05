Gisselle Ortiz lanza duras críticas contra Maripily por su "hipocresía"

La merenguera Gisselle Ortiz volvió a la opinión pública ayer al expresarse en torno al movimiento que María del Pilar "Maripily" Rivera está llevando contra Jorge Pabón, "El Molusco", para criticar a la empresaria por su hipocresía en sus reclamos por un alegado patrón de bullying.

Este se convierte en un nuevo capítulo para la historia Gisselle-Maripily, que comenzó hace unos nueve años atrás.

"Tengo que soltar ésto al universo pq sino exploto! Me pregunto……. Cuando una mujer le ha faltado el respeto a montones de mujeres, insultándolas y ofendiéndolas y luego exige respeto a un hombre para ella y nosotras…… eso es válido? Acaso nosotras, por ser mujeres tenemos ese derecho de hacernos mierda entre nosotras mismas y luego, con cara de gallina degollá, exigir respeto del sexo opuesto? (sic)", comenzó preguntándose Ortiz en su página oficial de Facebook ayer en la noche.

Hace cuatro días, las empresarias Maripily y Zuleyka Rivera la emprendieron en contra del 'bullying' y burla contra las mujeres por parte del locutor "El Molusco".

Asimismo, Maripily también le había dado un ultimátum al locutor radial a través de un vídeo para que este detuviera los ataques en su contra y a sus compañeros del medio artístico.

"Este mensaje va dirigido a esta personalidad de la radio que se la pasa atacando a la mujer, haciendo bullying a muchos compañeros míos del medio artístico, denigrando a la mujer y yo le voy a pedir de favor que pare ya. Para ya, si en tu casa no te enseñaron cómo respetar a la mujer, yo te voy a enseñar cómo respetar a la mujer…", decía parte de su mensaje.

Pero Gisselle entiende que esas palabras, viniendo de Maripily, no son tienen validez.

"Yo reconozco que aún existe mucha represión y carencia de respeto hacia la mujer en muchos lugares. Leo! Veo noticias! Estoy alerta! Pero si tu como mujer no te respetas a ti misma, ni respetas a la madre que te parió, a mi no me metas en la ecuación. Una mujer que exige respeto debe entender MÍNIMO, el significado de esa palabra tan poderosa y aplicarlo en su diario vivir (sic)", continuó la merenguera.