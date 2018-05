Chente mete la cuchara en la controversia entre Molusco y Maripily

Mientras Maripily continúa uniendo fuerzas en su movimiento en contra de Jorge Pabón, mejor conocido como el Molusco, otras personalidades también han mostrado apoyo al locutor. Uno de ellos es el comediante Chente Ydrach, quien recientemente se expresó en su cuenta de Twitter.

"No al boycot de Molusco", publicó el comediante haciendo referencia a la pugna entre las dos figuras públicas la cual cobró fuerza luego que Molusco hiciera comentarios de índole sexual sobre algunas publicaciones de Maripily.

En pocas horas la mención de Chente en Twitter obtuvo más de 800 'me gusta' y 600 'retweets'.

Luego que varios de sus seguidores le cuestionaron por qué defendía al Molusco, Chente aclaró que su opinión iba más bien enfocada en la censura.

"A lo q quiero llegar es q no es que estoy endosándolo o diciéndo q lo q hizo está bien. Él mismo y hasta su mai están claros. Simplemente me preocupa que uno no pueda decir ciertas cosas en internet. O las puedes decir con el riesgo de perder auspiciadores", agregó.

Esta no es la primera vez que Maripily pide respeto de parte del locutor de "Los Reyes de la Punta" (Mega 106.9FM) quien en numerosas ocasiones, según Maripily, se ha dedicado a hacerle bullying desde su programa de radio así como también a través de las rede sociales.

Famosos como Zuleyka Rivera, Bodine Koheler, Natalia Rivera, Juanma López, Glerysbeth Pagán e Indy Flow, se han unido al llamado de Maripily y han dicho basta ya de "bullying".