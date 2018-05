Bodine Koehler se une a boicot contra Molusco

La ex Miss Puerto Rico Bodine Koehler se unió al movimiento de mujeres en contra del bullying que inició Maripily Rivera tras controversia con el locutor Jorge "Molusco" Pabón.

"Quiero darles las gracias a Maripily por comenzar este movimiento, por decir basta ya con este bullying, ha sido suficiente", expresó Koehler en un video que publicó en su cuenta de Instagram, al tiempo en que añadió sentirse identificada al respecto tras alegar haber sufrido burlas en distintas etapas de su vida por parte del comediante y locutor boricua.

"Ni se imaginan el daño que me ha hecho desde los 20 años de edad. He estado lidiando con las faltas de respeto y comentarios obscenos a mí y hacia mi familia. Es momento que comencemos a respetar los gustos y desiciones de las personas. Cuatro meses atrás recuerdo subir una foto de mi embarazo y él se atreve a atacarme, hacerme bullying. Burlarse de mi matrimonio y de mi barriga de mi bebé! Cómo él se atreve hacerle esto a una mujer que esta pasando por una etapa tan delicada y vulnerable en su vida . @yosoymolusco es una persona misógina no hay comedia solo odio . Finalmente el mundo se levanta contra todas esas personas llenas de odio", escribió la ex beldad junto a la grabación que compartió en la famosa red social.

Koehler se une a un grupo de famosos como Zuleyka Rivera, Natalia Rivera, Juanma López, Glerysbeth Pagán e Indy Flow, que han dicho basta ya de "bullying".

Recientemente, Bodine se convirtió en madre de una niña.