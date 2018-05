Maripily y Zuleyka Rivera la emprenden contra "Molusco"

BASTA YA!! Como te sentirías que tus ataques a diarios en mi contra se los hicieran a tu hija. #nomásviolenciaalamujer🚺 #NosMásBullying #NoAlMALTRATOALAMUJERPUERTORIQUEÑA #Repost @carlosadyan ・・・ Molusco, Vengo de un hogar donde mi educación fue clara #LaMujerSeRespeta SIN IMPORTAR LA CIRCUNSTANCIA. Ahora bien… creo y entiendo que la burla sea lo que hoy día vende en las redes sociales, me parece absurdo pero es lo que a la mayoría les gusta. Teniendo una voz, simplemente no puedo quedarme callado, y no denunciar barbaridades constantes que veo de tu parte, el comunicador más seguido en la isla, con seguidores de todas las edades desde niños hasta ancianos. Publicaciones como le puso un bosal a su vagina, que vagina grande tiene, boca de culo, bruta y entre otras cosas hacia @maripilyoficial y otras mujeres me parecen fuera de lugar e irrespetuosas, más de alguien elegido por la primera dama para un movimiento Anti Bullying. La solución no es decirle a la gente si no les gusta déjenme de seguir pues entiende que eres la personalidad local más influyente en Puerto Rico. Dejando las comunicaciones a un lado pregúntate: ¿cómo se siente la familia de Maripilly al leer cada atrocidad que pones sobre ella? Sólo imagínate que se lo hacen a tu hija o sea a tu HIJA… considerando que Maripilly tiene un padre vivo que lee tus publicaciones a diario. Aunque no quiera y aunque no te siga pues igual tus fanáticos lo comparten. Cada cual hace su carrera a su manera pero no es justo hacer daño a otros. Si Maripilly muestra es porque va al gimnasio 2 veces al día, si usa photoshop es porque algo le incomoda y gente como tú igual la van a criticar si se lo hace o si en la foto algo le luce imperfecto. Entiendo que la burla sea lo que lleve la comida a tu casa pero hay límites. En lugar de enfocar la parte íntima de Maripily podemos destacar que tiene una compañía hace 15 años que se ha sustentando con éxito, es una historia que en lugar de burla dará motivación a esas mujeres que te leen diariamente. No te digo que no hagas burla, por que es normal, pero hay límites. Mi admiración por ti profesionalmente continua pero soy partidario del respeto.

A post shared by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on May 22, 2018 at 9:49am PDT