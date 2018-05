Janet Jackson protagonizará los premios Billboard

Tras celebrar su 52do cumpleaños y el 25to aniversario de su exitoso álbum "janet.", la cantante Janet Jackson coronará una semana épica con su primera actuación televisada en nueve años en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música.

Jackson recibirá además el premio 'Ícono' durante la gala del domingo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, donde también subirán al escenario astros de la música de hoy, desde Ariana Grande hasta John Legend.

Jackson, quien interpretará un número de sus canciones más conocidas, se perfila como la gran estrella de la noche. El programa se transmitirá en vivo por la cadena NBC a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del lunes).

Entre quienes amenizarán la velada están el grupo de K-pop BTS, Jennifer López, Shawn Mendes, Camila Cabello, Khalid, Dua Lipa, Christina Aguilera, Demi Lovato, Macklemore, Kesha, Salt-N-Pepa, En Vogue, Zedd y Maren Morris.

Kelly Clarkson, quien se ha convertido en una de las jueces favoritas de los fans de "The Voice", será la anfitriona del evento de tres horas. Kendrick Lamar, Bruno Mars y Ed Sheeran empatan en cuanto a número de nominaciones con 15 cada uno. Los tres compiten por el máximo premio de la noche, el de artista del año, junto con Taylor Swift y Drake.

"DAMN." de Lamar, laureado con el Grammy y el Premio Pulitzer de música, competirá por el Billboard al mejor álbum junto con "reputation" de Swift, "Divide" de Sheeran, "More Life" de Drake y "Stoney" de Post Malone.

Los nominados a canción del año son "Humble" de Lamar, "That's What I Like" de Mars, "Rockstar" de Post Malone, "Shape of You" de Sheeran y la versión de "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber.

Entre los presentadores estarán Tyra Banks, Alison Brie, The Chainsmokers, Andy Cohen, Simon Cowell, Halsey, Nick Jonas, Mila Kunis, Padma Lakshmi y Rebel Wilson.