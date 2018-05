Harry y Meghan Markle se cambian de vestuario para la segunda recepción

El príncipe Harry y Meghan Markle se cambiaron de ropa para su segunda recepción en Frogmore House.

Meghan optó por un espectacular diseño de Stella McCartney, mientras que el príncipe cambió el uniforme de los Blues & Royals por un frac negro con chaqueta de terciopelo y pajarita.

El príncipe Harry y Meghan Markle se miraron a los ojos y se prometieron amor eterno el sábado al casarse frente a cientos de miembros de la realeza, celebridades y amigos en la Capilla de San Jorge, mientras millones alrededor del mundo seguían la ceremonia por televisión.

La agraciada ciudad inglesa de Windsor brilló en este cálido día de verano. Decenas de miles de personas atestaron sus calles y parques para presenciar el espectacular pero elegante enlace.

Para dar inicio a las festividades, la reina Isabel II honró a su nieto pelirrojo de 33 años con un nuevo título: duque de Sussex, haciendo de Markle duquesa de Sussex.

La boda fue un acontecimiento mundial gracias a la posición de Harry como miembro sénior de la realeza británica y la fama de Markle como protagonista de la serie de TV estadounidense "Suits" durante siete años. La pomposidad y ceremonial de la boda —con oraciones y tradiciones anglicanas, música clásica, un coro góspel y un recorrido en carreta por Windsor— fue vista en vivo por decenas de millones de televidentes alrededor del mundo.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ

