Graban a Kike Hernández bailando alocadamente

El puertorriqueño Enrique "Kike" Hernández no se aguantó en el dugout de los Dodgers de Los Ángeles y, con su acostumbrada sonrisa y simpatía, rompió a bailar ante las carcajadas y miradas de sus compañeros.

Asimismo, el cubano Yasiel Puig se vio haciendo el amague de seguir los pasos del boricua. Pero no pudo… los pasos de Kike eran demasiado locos para poder seguir la coreografía.

Mira el jocoso vídeo, a parte de otras publicaciones del utility de los Dodgers en las Grandes Ligas.

— Enrique Hernández (@kikehndez) April 12, 2018