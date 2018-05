Lanzan tráiler de "Gran Hotel" versión americana con Roselyn Sánchez

El tráiler de la versión estadounidense de la famosa serie española "Gran Hotel" fue lanzado ayer en el canal de YouTube.

Y la actriz boricua Roselyn Sánchez formará parte del elenco de la nueva serie producida por la actriz Eva Longoria, y que será transmitida por la cadena ABC, a partir del año que viene.

De acuerdo con el creador de la serie Ramón Campos a ABC.es, "la adaptación americana no está ambientada a comienzos del siglo XX, sino en la actualidad. "Gran Hotel" rebusca en los secretos que oculta la familia propietaria de un hotel en Miami Beach".

Los protagonistas serán Sánchez, quien encarnará al personaje de la glamourosa Gigi, y Demian Bichir, dará vida a su esposo, el dueño del hotel.

Mientras, los personajes de los españoles Amaia Salamanca y Yon González, actores de la serie original, serán encarnados por Lincoln Younes y Denise Tontz.

Aquí está! First official trailer for #GrandHotel Enjoy…. #gigi https://t.co/07EYK8jDSJ

— Roselyn Sanchez (@Roselyn_Sanchez) May 16, 2018