¿Video comprometedor de Daddy Yankee y Natti Natasha? Esposa del rapero truena contra la noticia

Hay madreeeeee😂😂😂😂 Miren tienen que dejar de vivir la vida de los artistas. No estén sufriendo calenturas ajenas. Dile ahí @nattinatasha @pinarecords1 Pina deja el papel de paparatzi 📷📹😩😂

