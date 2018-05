Los Simpson andan turisteando por la Isla del Encanto

Esta vez Homero y Bart decidieron hacer una visita al Kiosco El Boricua para probar las deliciosas alcapurrias que muchos de ustedes les habían recomendado, jaja. 😉😋😋 ¡¡Comenta acá abajo qué celebridad puertorriqueña te gustaría que la familia amarilla conozca en esta #TravesíaSimpson por la isla del encanto!! 🇵🇷 — Pd: Siempre hay un gordito detrás que se cuela en las fotos… 😂😂😂 . . . #travesiasimpson #puertorico #vivapuertorico #lossimpsonsenpuertorico #isladelencanto #boricua #alcapurria #puertorriqueña #puertoriqueño #lossimpsons #simpsonized #simpsonizedart #realsimpsonized #teamsimpslnized #arteamarillo #mundoamarillo

A post shared by Simpsonized Art (@simpsonized) on May 2, 2018 at 8:22am PDT