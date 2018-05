Hospitalizado peleador 'Chicky Starr' por aneurisma abdominal

El luchador José Laureano Colón, mejor conocido como ‘Chicky Starr’, permanece desde hace dos semanas hospitalizado en un centro del área este donde se le está tratando una aneurisma abdominal que se le encontró luego de hacerle unos examenes médicos.

De acuerdo con la esposa del peleador, ya se le realizó una intervención quirúrgica que casi le cuesta la vida.

"Por poco ‘Chicky’ se nos va en medio de la operación, pues botó muchísima sangre. Estuvo unas 12 horas en recovery por el asunto de la hemoglobina y la presión bajita… Ayer sábado, volvió y le bajó a ocho… Ya le han puesto cinco pintas de sangre", informó Leslie Santiago Ortiz, esposa de Laureano Colón hace 14 años, en un comunicado de prensa.

Según se indicó, todo comenzó cuando el afamado luchador sintió un dolor en una pierna.

"Todo comenzó con un dolor muy fuerte en su pierna izquierda, a tal punto que se le puso negra… Cuando lo llevamos a la Sala de Emergencias del Doctor’s Center, en Bayamón, los doctores se encontraron con que tenía tapadas las arterias de esa pierna", manifestó Santiago Ortiz.

Lleva dos semanas internando y batallando por su vida.

Cuando se le hicieron más examenes médicos fue que se le detectó un aneurisma de 5.2 centímetros en el área del estómago, lo que se conoce como aneurisma aórtico abdominal.

Laureano Colón, de 60 años y empleado de una compañía de seguridad privada, fue rápidamente intervenido por el doctor López Galarza en el Doctor’s Center, en Manatí. "Luego de eso, lo trasladamos al Doctor’s Center, en Manatí, donde terminaron abriéndole todo el pecho y, asimismo, le pusieron un bypass. Además, le trabajaron las dos piernas", señaló su esposa.

Actualmente, 'Chicky Starr' está recluido en la Unidad de Cuidado Intensivo de ese hospital.

"El cuadro clínico de mi esposo es sumamente preocupante y delicado… Él está entre la vida y la muerte… Su dolor es interminable y no hace otra cosa que gritar”, explicó su pareja, quien además señaló que —por el momento—no se le está dando ningún medicamento para el dolor por temor a que le baje más la presión.

Finalmente, Santiago Ortiz pidió al pueblo puertorriqueño que, si pueden y desean, le ayuden a sufragar los gastos médicos diarios del muchas veces campeón de lucha libre.

"‘Chicky’ tiene un plan privado, pero solo por estar en intensivo le cobran un 25 por ciento… Él ya no tiene nada acumulado en su trabajo, pues lo ha agotado todo. Las personas que deseen ayudarlo, pueden acceder al Go Fund Me de Chicky Starr. Entretanto, les pido, de todo corazón, que lo tengan en sus oraciones".