Anuel AA reflexiona y envía emotivo mensaje a su madre

Te amo mami, perdón por toel dolor por el q te hize pasar y por toel sufrimiento q vivistes por mi culpa… yo nunca me dí cuenta q si me trancaban tu ivas hacer la sentecia día a día conmigo sufriendo hasta q me cojieron y te vi llorando en el tribunal… TE AMO LUZ DE MIS OJOS!!!!!!! Feliz día de las madres mi vida!!!!!!! Mas nunca te vuelvo a dejar sola!!!!!!!! Gracias por nunca dejarme solo!!!!!!! Te amo!!!!!!! FELIZ DÍA DE LAS MADRES A TODAS LAS MADRES Q DAN HASTA LA VIDA POR SUS HIJOS!!!!!!! NO HAY NA MAS LINDO EN ESTE MUNDO Q EL AMOR DE UNA MADRE!!!!!!! 😍❤️ #FelizDiaDeLasMadres #RealHastaLaMuerteBB

