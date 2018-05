Rocky se despide de su amigo Billy

El locutor de El Despelote, Rocky The Kid, se despidió de su mejor amigo y compañero de labores con un emotivo mensaje que divulgó en las redes sociales.



"Billy eres mi padre de la vida. Gracias por siempre estar conmigo para llevarme por los caminos correctos, hacías lo mismo que un padre, cada vez que me caía me ponías la ponías la curita, cada vez que necesitaba un consejo ahí estabas, en fin siempre estabas en el lugar de un padre.

Hoy tengo la misión de darle fortaleza a tu familia, ya que siempre me dijiste que tenemos que afrontar todo y darle pa lante. Sabes que tenemos el compromiso de que me usaras para hacer cosas buenas y espero que me regales tu sabiduría, espero la señal de comunicación que me dijiste. Aquí estoy para gritar que te amo! Me decías gracias por todo lo que hice por ti, sin saber que fue tan fácil ya que nadie tendría un no para ti. Espero seguir tu legado.

Gracias a Dios quien hoy te lleva a su paraíso que tuve el privilegio de tener el mejor maestro frente a mi por tantos años.



Billy como nos despedíamos en los primeros Despelotes, como dijo Nicodemus, nos vemus, como dijo Dayanara, sayonara … La vida es de leche solo hay que mamarla … Y no soy tonto, se que está foto te la tomaste así, para que siempre la guardara. 🙏🏻 ese día dije, este Billy está brutal" (sic.)