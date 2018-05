Ricardo Arjona hace polémicas declaraciones respecto al acoso sexual

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona continúa promocionando su disco "Circo Soledad"por el mundo. En conversación con el diario español El País, el cantautor, además de hablar se su álbum, tuvo palabras respecto a la serie de acosos y abusos sexual que han salido a la luz en el último tiempo, específicamente en Hollywood.

Para Arjona, estas personas o deberían hacer sus denuncias 20 años después. "Tarde o temprano deberá someterse la justicia a la gente que no declara este tipo de cosas a tiempo", mencionó, percatándose que "estoy diciendo una barbaridad, pero una persona que no lo declara a tiempo, con todo el trauma, con toda la psicología que se menciona, se hace un poco cómplice de lo que el tipo sigue haciendo durante el tiempo que no se habló”.

Y es que para el intérprete de canciones como "Fuiste tú" e "Historia de taxi" "el que no denuncia, permite", ya que "debería existir una obligación de denunciar el maltrato inmediatamente, no 10 años después. Y esto es una cuestión bastante personal porque todo lo demás es una especulación”.

Hasta ahí, las palabras del cantante ya generaban revuelo en redes sociales, y eso que aún no hablaba de su hija. “Yo tengo una hija que es actriz. A mí me gustaría que mi hija, al primer intento de un tipo proponerle una situación así, tuviera las facultades para pegarle una trompada. No me gustaría que mi hija se callara 10 años aunque después ganara el Oscar. Yo lo que quiero con mi hija, que es uno de los seres que mas quiero en este planeta, es establecer un ejemplo de lo que me gustaría que pasara con otra gente”, expresó, añadiendo que "si ella no reacciona, se hace cómplice de la cosa y no lo tolero”.