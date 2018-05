Lamentan partida de locutor Billy Fourquet

A solo dias de dar mi primer paso para ayudar a todas las personas que luchan con el cancer muere un amigo y compañero de trabajo Billy Fourquet .Cada vez esto es ma difícil, pero a la misma vez se me hace difícil parar. Por ti y por todos. Aqui vamos otra vez con dolor en mi alma y en mi corazón, vamos por todos los que han luchado y los que continuan en la lucha . Descansa en paz amigo esta va por ti

