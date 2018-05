Inma Cuesta: “Me confieso una absoluta cómica con tendecia dramática”

La actriz valenciana Inma Cuesta describió como “un regalo” formar parte del reparto de la película Todos lo saben, del director iraní Asghar Farhadi, que abrirá el Festival de Cine de Cannes 2018 la próxima semana.

“Ha sido un regalo porque el reparto de esta película es un sueño para cualquier actor o actriz, al trabajar con grandísimos actores a quien admiro mucho como Javier Bardem y Penélope Cruz…”, consideró en entrevista con Metro.

En este largometraje encarna el personaje de Ana, hermana de Penélope.

“Pues imagínate, luego de trabajar con Asghar Farhadi (Globo de Oro y dos premios Óscar por sus películas A Separation y The Salesman), que es uno de los mejores directores del mundo en estos momentos, y tener la suerte de que ruede en España, en español, y estar ahí, ha sido maravilloso”, manifestó entusiasmada.

Para la histrionisa, la actuación es igual, independientemente de si es para teatro, cine o para la televisión.

“Siempre enfrento los personajes con la misma intensidad y con la misma ilusión. Depende más de la historia que del medio al que vaya destinado esa historia”, compartió al conversar sobre la fuerza que han cobrado las series de televisión y la forma de consumir la ficción.

En términos de su preferencia entre las diversas plataformas, reconoció que “prefiero que me lleguen historias interesantes y proyectos que me reten, pero no dependo de si son de cine o de televisión”.

De los diversos géneros, especificó que disfruta mucho la comedia y el drama.

“Disfruto con todos, pero es cierto que la comedia es más agradecida, por así decirlo, porque siempre el drama te deja peor físicamente. Pero me siento cómoda en todos los ámbitos”.

No obstante, se confiesa “una absoluta cómica con tendencia dramática”.

“Después que interpretas papeles dramáticos, les cuesta encajarte en la comedia, pero entré por la puerta grande, con 3 bodas de más, y en Primos, que había hecho antes. Eso me abrió las puertas para que también pudieran verme en ese tipo de personajes. Yo encantada, porque tengo muchas ganas de seguir haciendo comedias. De hecho, acabo he hacer una serie con Paco León, que es una comedia”, añadió quien compartirá con el público que acuda a la proyección de su filmografía como La novia, La voz dormida, Primos y Los miércoles no existen, que se presentarán en la Semana de Cine Español.

Cuesta, quien comenzó su trayectoria haciendo teatro musical y algo de televisión, recordó que, desde sus comienzos, se esfuerza en acoger historias “que tengan algo que contar, algo que traspasar”.

“Me gusta ir al cine, pero no solo para ver comedias, sino también para ver historias y películas que me hagan reflexionar, que me hagan pensar. Esta muy bien reírse, pero creo que es importante también contar historias que nos hagan crecer, evolucionar y nos transformen de alguna manera”, profundizó.

Feliz de inaugurar sus vacaciones en Puerto Rico

La actriz expresó sentirse feliz en su primera visita a la isla caribeña. “Me ha encantado la isla y he visitado algunos lugares muy típicos, como el Viejo San Juan”, compartió al anticipar que hará una pausa profesional para vacacionar con su familia en los próximos meses.

Tercera Semana de Cine Español

La Tercera Semana de Cine Español se celebrará del 3 al 9 de mayo en los cines Fine Arts y en el teatro Francisco Arriví, en el cual se le brindará un homenaje a la actriz Inma Cuesta al proyectar parte de su filmografía como La novia Primos, La voz dormida y Los miércoles no existen.

Cuesta recibió en 2015 el Premio de la Unión de actores de España por su interpretación en La novia, de Paula Ortiz. El filme se presentará esta noche en el teatro Francisco Arriví, en una sola función gratuita a las 6:30 p. m.

La actriz compartirá con el público en el teatro Francisco Arriví, a las 7:10 p. m. en Fine Arts de Miramar en 3 bodas de más, y a las 8:15 p. m. en Fine Arts de Popular Center en Hato Rey.

La película de apertura del evento es La tribu, protagonizada por Paco León y Carmen Machi, ambos conocidos en la isla por la serie de televisión Aída.