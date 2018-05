Devastado Molusco con partida de Billy

El locutor Jorge Pabón "Molusco" canceló su programa radial Los Reyes De La Punta con Molusco por la muerte del querido locutor Billy Fourquet tras luchar contra el cáncer de hígado.

A través de las ondas de Spanish Broadcasting System (SBS) en Puerto Rico, donde laboraba Billy, el Molusco expresó su agradecimiento a todos los que se unieron para apoyar económicamente a Billy para poder ser trasladado a Estados Unidos para recibir tratamientos fuera del país.

"Quiero agradecer a los que ayudaron y aportaron para hacer todo lo posible para salvarle la vida a Billy. Juntos nos unimos como país y como pueblo. Se hizo todo lo que se pudo hacer. No saben todo el agradecimiento que tenemos todos nosotros", dijo Molusco quebrantado. "Jamás y nunca esperé estar en una posición como esta y tratar de mantener en el control dentro de una situación como esta, pero quiero agradecer a todos los que aportaron y a todos los artistas que aportaron para Billy. Gracias", manifestó antes de dar por terminado el programa.

El pasado 21 de abril, el Molusco hizo un show especial Billy No está Apaga'o, dedicado a Billy.

"Por respeto a Billy debemos terminar el programa. Yo honestamente no puedo continuar el programa. Se supone que el show debe continuar y me recuerdo como ahora que él nos dijo 'continúen el show. Mi lucha es cuesta arriba, y si no la gano, continúen el show entreteniendo a la gente, y eso mismo es lo que vamos hacer pero no me siento con las ganas. Te quiero hermano y siempre viviré agradecido por todo lo que hiciste por mí", expresó.

A sus conmovedoras expresiones se unieron sus colegas Alí Warrington y Pamela Noa del programa radial Los Reyes De La Punta con Molusco.

"Nuestras condolencias a su familia y a todos los compañeros por esta pérdida irreparable. Descansa en paz Billy", dijo Alí. Por su parte, Pamela Noa verbalizó al aire: "No digo palabras porque simplemente no puedo".

El deceso de Billy se dio a conocer durante la tarde de hoy.

