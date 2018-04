Actriz Daniela Vega convierte caída en Premios Platino en un potente mensaje

Daniela Vega y "Una mujer fantástica" fueron de los grandes ganadores de la noche de este domingo en una nueva edición de los Premios Platino, evento que galardona a lo mejor del cine latinoamericano.

Además de subir al escenario a recibir las estatuillas, Vega también presentó una de las categorías: "Mejor Interpretación Femenina y Masculina en Miniserie o Teleserie" junto al actor argentino Ernesto Alterio. Radiante se acercaba acompañada al micrófono, cuando de pronto sufrió una aparatosa caída que alcanzó a ser vista a lo lejos desde la televisión.

Daniela Vega se fue al suelo en los Premio Platino pero no la estaban enfocando de cerca pic.twitter.com/qbmxi0rc1l — Enrique Niño (@henryboy75) April 30, 2018

Pero la actriz nacional salió jugando, ya que aprovechó su percance para imprimirlo en su discurso, cargado a los derechos humanos. "Yo me he caído muchas veces y me he levantado. Los invito a ustedes a caerse y a levantarse una y otra vez por los derechos humanos, por aquellos hombre y mujeres olvidados en el tiempo", dijo.

Al ser entrevistada al final de la ceremonia, reconoció que fue "un pequeño percance, pero me puse de pie y continué sin problemas".