Modelo boricua buscar ser Mister International

El joven modelo y actual Mister International Puerto Rico 2017, Joseph Disdier, representará a la isla en la competencia de moda y belleza masculina, Mister International 2017, cuya final se celebrará el próximo lunes en la ciudad de Yangon, Myanmar.

Disdier, de 23 años, partió el 20 de abril al dicho país asiático, para participar en la duodécima edición del certamen internacional en la cual participarán representantes de aproximadamente 36 países.

“Es grandioso poder tener esta oportunidad única de representar a mi tierra en una competencia de esta envergadura. El solo hecho de cargar la banda de Puerto Rico sobre mis hombros ya me hace sentir ganador y al mismo tiempo me recuerda la gran responsabilidad que tengo como hijo de esta tierra. Sin embargo, me siento muy seguro de mi trabajo y a la vez confiado en el respaldo de mi pueblo”, dijo el joven, quien es natural de San Lorenzo.











Publicidad











El también entrenador personal, mencionó que ha estudiado la cultura de Myanmar, así como a trabajando en una rigurosa rutina de nutrición y ejercicios como parte de su preparación al certamen, pues más allá de la parte estética para mí lo importante es estar saludable, pues los hábitos alimenticios pueden variar, dado a la dieta en el país anfitrión. “Ya me siento más que listo para este reto, pues llevo conmigo a Dios, mi familia y Puerto Rico en mi corazón, indicó Disdier,

Por su parte, el presidente de Míster International Puerto Rico, Miguel Deliz, indicó que el concurso de Mister International exige un nivel superior cultural de preparación y manejo por parte de los candidatos. “Este certamen establece criterios de intelecto y tiene como expectativa que los delegados de los diversos países sepan cómo representar la idiosincrasia que los identifica”, añadió. De igual modo nuestro delegado estará llevando como obsequio nacional una serigrafia de las calles del Viejo San Juan y para el intercambio cultural un obsequio de Serrallés de Puerto Rico.

Según Deliz, el certamen de Mister International estará evaluando a los candidatos por su intelecto, proyección y seguridad en la pasarela de traje de baño, vestimenta formal, y vestuario típico. Para este último, el delegado puertorriqueño estará luciendo una creación inspirada en “Ramón Power y Giralt”, quien fuera uno de los primeros hombres nacidos en Puerto Rico y que se auto proclamará Puertorriqueño en las cortes españolas, el diseño está confeccionado en terciopelo de ceda rojo, raso blanco y bordados en hilos metálicos dorados una obra del diseñador José Manuel Bou y el trabajo bisutería por Victoria Laru. Joseph Disdier estará luciendo un ajuar de Hugo Boss, Leonardos, Boroneo, La Tigre, Aronik y Novus.