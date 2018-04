Natalia Jiménez dedica emotivo mensaje a su hija

Tú y yo, siempre. Te amo, hija mía. Mi sangre. Le das sentido a mi existencia. Nada se compara contigo. Todo en el universo es dulce a tu lado, hasta lo amargo. En esta vida, y en las vidas que me quedan, serás mi tesoro más grande, hermosa de pelo caprichoso.

