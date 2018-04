Glerys llama "fiebre porcina" a otra animadora

La animadora Glerysbeth Pagán la emprendió contra la modelo y ex reina de belleza, Patricia Corcino.

Pagán contó a través de una serie de videos en sus redes sociales que fue invitada al programa "Estos dos sin frenos" (Univisión) y se topó con una sorpresiva reacción de Corcino.

"Fui a saludar a una chica y la reacción de la nena: 'ahora tú me quieres saludar porque te pones a decir que me inyectó el cu..'. Usted tiene que tener cuidado lo que se mete al cuerpo señores, porque a veces eso mismo habla por si solo. Te delata" (sic.), dijo la exmodelo de "No te duermas".

"¿Fiebre corcino o porcino? No mira, fiebre porcina mala mía", añadió.

