¿Residente de Calle 13 y su esposa se separaron?

Todo parece indicar que René Pérez, Residente de la agrupación Calle 13, y Soledad Fandiño se separaron.

Acorde a lo informado por varios medios, la pareja ha mantenido en secreto y privacidad su separación, tal como manejaron su matrimonio.

"Soledad Fandiño y René Pérez pusieron fin a su relación y cada uno ya tomó su camino. En este contexto, la actriz regresó a la Argentina y ya comenzó con nuevos proyectos", apuntan en el portal argentino RatingCero.com

En el programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece) indicaron incluso que Soledad ya estaría saliendo con el actor uruguayo Nico Furtado, protagonista de El Marginal, a quien conoció en la más reciente producción en la que trabajó: Fanny La Fan. "Cambió a René por Nicolás Furtado", señalaron.

El boricua y la argentina mantienen un bajo perfil detrás de cámaras, dejando colar una que otra fotografía juntos en las redes sociales, la última siendo el Día del padre en el 2017.

"Nos casamos en Puerto Rico, en un lugar que se llama Yunque. Me pidió compromiso delante de todo el mundo, sus hermanas, su familia. Fue impresionante. Ellos festejan Nochebuena el 25 de diciembre. Pero en el 2012, cuando ya llevábamos un año juntos, René me dice que lo quiere festejar el 24, al modo argentino", contó Fandiño el año pasado a la revista Viva. "Esa noche había muchos invitados. En eso, agarra una copa, la hace sonar con un tenedor, se arrodilla, me agarra la mano y y delante de todos me pregunta si me quería casar con él. Yo morí de amor. ¡No me lo esperaba! Para mí era Nochebuena… Le respondí qué sí, ¡obvio!".