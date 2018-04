Molesta actriz tras críticas por trabajar en programa de transformistas "The Switch"

Hace unas semanas comenzó, al fin, la segunda temporada de "The Switch", espacio de Mega que muestra lo mejor del transformismo nacional y mundial. Ahí, una de las jurados es Ingrid Cruz, quien cansada de las críticas a su participación, decidió manifestarse a través de redes sociales con una imagen con un potente mensaje.

"Los que me ofenden por trabajar en un programa de transformistas o porque no les gusta mi trabajo… los borro y bloqueo! En esta cuenta me pueden decir todas sus críticas y opiniones, pero con respeto", decía la foto publicada en Instagram. Y es que a través de la misma red social hay personas que en sus publicaciones han comparado el transformismo con la pedofilia. ¡Insólito!

Pero el mensaje no se quedaba ahí, ya que incluía un amplio texto defendiendo su labor. "Corta! Después dicen que somos un país inclusivo", comenzó Cruz, preguntándose "qué onda la violencia y falta de vocabulario de algunas personas… que lo único que les sale por sus cabezas es violencia y ordinarieces".

"Yo leo todo y acepto a todas las personas que piensan distinto a mi y me lo plantean con respeto. ¡Pero los insultos no los voy a aceptar jamás!", agregó, para recalcar que "estoy orgullosa de trabajar en 'The Switch' un programa distinto, entretenido, inclusivo y que pone temas de discusión en la mesa".