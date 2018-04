Fallece actor de "Full Metal Jacket" y "Apocalipsis"

LOS ANGELES — R. Lee Ermey, un exinfante de marina que se hizo una carrera en Hollywood interpretando a militares duros como el sargento de artillería Hartman en la película de Stanley Kubrick "Full Metal Jacket", falleció.

Bill Rogin, quien fue por años su manager, dijo que Ermey murió el domingo por la mañana de complicaciones relacionadas con neumonía. Tenía 74 años.

El actor nacido en Kansas fue nominado a un Globo de Oro por su memorable trabajo en "Full Metal Jacket" (traducida en países de Latinoamérica como “Nacido para matar” o “Cara de guerra” y en España como “La chaqueta metálica”), en la que inmortalizó líneas como "¿Cuál es tu mayor defecto?".

Matthew Modine y Vincent D'Onofrio, coprotagonistas del filme, tuitearon sus condolencias el domingo por la noche.

"#SemperFidelis Siempre fiel. Siempre leal. No entres dócilmente en esa buena noche. Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz", escribió Modine, citando un poema de Dylan Thomas.

"DEP amigo. Soldado raso. Guasón".

"Ermey era el mejor. La noticia de su muerte me trae maravillosos recuerdos de nuestro tiempo juntos", expresó D'Onofrio.

Nacido en 1944, Ronald Lee Ermey sirvió 11 años en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y pasó 14 meses en Vietnam y luego en Okinawa, Japón, donde se convirtió en sargento primero.

Su primer crédito cinematográfico fue como piloto de helicóptero en "Apocalypse Now" (“Apocalipsis”) de Francis Ford Coppola, a la que siguió un papel de instructor militar en "The Boys in Company C" (“Línea de fuego”, o “Los chicos de la compañía C”).

Apareció en más de 60 producciones de cine y televisión, interpretando a figuras autoritarias en títulos que incluyen desde "Se7en" (“Pecados capitales”) hasta la nueva versión de "The Texas Chainsaw Massacre" (“La masacre de Texas”).

El papel por el cual es más conocido, en "Full Metal Jacket", originalmente no era para él. Ermey fue traído como asesor técnico al filme de 1987, pero tenía el ojo puesto en el papel del brutal sargento de artillería y filmó su propia audición gritando insultos mientras pelotas de tenis volaban hacia él. Impresionado, Kubrick le dio el rol.

Kubrick dijo a Rolling Stone que el 50% de los diálogos de Ermey en la cinta los creó el actor.

"En el trascurso de contratar a los reclutas de marina, entrevistamos a cientos de tipos. Los alineamos a todos e hicimos improvisación en la primera reunión con el instructor militar.

Ellos no sabían lo que él iba a decir, y pudimos ver cómo reaccionaban. Lee se presentó con, no sé, 150 páginas de insultos", dijo Kubrick.

Según Kubrick, Ermey también tuvo un terrible accidente automovilístico en medio de la producción y estuvo fuera por cuatro meses y medio, con varias costillas fracturadas.

Ermey también hizo la voz del soldadito de juguete Sarge en las cintas animadas "Toy Story". Interpretó al entrenador de atletismo y cofundador de Nike Bill Bowerman en "Prefontaine", al general Kramer en "Toy Soldiers" (“Soldados de juguete”, o “Con la vida en un hilo”), y al alcalde Tilman en "Mississippi Burning" (“Mississippi en llamas”).

También presentó las series de History Channel "Mail Call" y "Lock N' Load with R. Lee Ermey" y fue miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional del Rifle, así como un vocero de Glock.

"Lo extrañaremos muchísimo", dijo Rogin. "Es una terrible pérdida para la que nadie estaba preparado".

Rogin dijo que aunque sus personajes fueron a menudo duros y recto, en la vida real Ermey era un hombre de familia de alma noble que apoyó a hombres y mujeres que servían.