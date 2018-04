“X” de Nicky Jam y J Balvin la más escuchada esta semana en Apple Music

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Apple Music, en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “X” – Nicky Jam y J Balvin

2.- “Me niego” – Reik con Ozuna y Wisin

3.- “Dura” – Daddy Yankee

4.- “Te amo” – Piso 21 con Paulo Londra

5.- “Nena maldición” – Paulo Londra con Lenny Tavarez

6.- “Amorfoda” – Bad Bunny

7.- “Bella” – Wolfine

8.- “Loca (Remix)” – Khea y Bad Bunny con Cazzu

9.- “Si te sentís sola” – Duki

10.- “Cómo le digo” – Khea

CHILE

1.- “X” – Nicky Jam y J Balvin

2.- “La player (Bandolera)” – Zion & Lennox

3.- “Me niego” – Reik con Ozuna y Wisin

4.- “Dura” – Daddy Yankee

5.- “Bella” – Wolfine

6.- “Loca (Remix)” – Khea y Bad Bunny con Cazzu

7.- “One kiss” – Calvin Harris y Dua Lipa

8.-“Déjala que vuelva” – Piso 21 con Manuel Turizo

9.- “Échame la culpa (Not On You remix)” – Luis Fonsi con Demi Lovato

10.- “Solita” – Ozuna con Bad Bunny, Wisin y Almighty

COLOMBIA

1.- “X” – Nicky Jam y J Balvin

2.- “La player (Bandolera)” – Zion & Lennox

3.- “Me niego” – Reik con Ozuna y Wisin

4.- “Te amo” – Piso 21 con Paulo Londra

5.- “Bella” – Wolfine

6.-“Dura” – Daddy Yankee

7.- “Más fuerte” – Greeicy

8.- “Por perro” – Sebastián Yatra con Luis Figueroa y Lary Over

9.-“No hay nadie más” – Sebastián Yatra

10.-“Déjala que vuelva” – Piso 21 con Manuel Turizo

ESPAÑA

1.- “X” – Nicky Jam y J Balvin

2.- “Lo malo” – “Operación Triunfo 2017” – Aitana Ocaña y Ana Guerra

3.- “Me niego” – Reik con Ozuna y Wisin

4.- “A partir de hoy” – David Bisbal y Sebastián Yatra

5.- “Duro y suave” – Leslie Grace y Noriel

6.- “Dura” – Daddy Yankee

7.- “1, 2, 3” – Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Guetto

8.- “Échame la culpa” – Luis Fonsi con Demi Lovato

9.- “El préstamo” – Maluma

10.- “Usted” – Juan Magán y la Mala Rodríguez

ESTADOS UNIDOS (música latina)

1.-“Sólo yo” – CNCO

2.-“Mi medicina” – CNCO

3.- “Fiesta en mi casa” – CNCO

4.- “Bonita” – CNCO

5.- “El problema” – Trap Capos y Noriel

6.-“I Like It” – Cardi B, Bad Bunny y J Blavin

7.- “Thinkin” – Spiff TV con Anuel AA, Bad Bunny y Future

8.- “Nos fuimos lejos” – Descemer Bueno, Enrique Iglesias y El Micha

9.- “Balenciaga” – Ozuna y Ele a el Dominio

10.- “Monstruo” – Justin Quiles

MÉXICO

1.- “X” – Nicky Jam y J Balvin

2.- “Me niego” – Reik con Ozuna y Wisin

3.- “Bella” – Wolfine

4.- “Dura” – Daddy Yankee

5.- “One kiss” – Calvin Harris y Dua Lipa

6.- “Déjala que vuelva” – Piso 21 con Manuel Turizo

7.- “To my love” (Tainy Remix) – Bomba Estéreo

8.- “El préstamo” – Maluma

9.- “God’s Plan” – Drake

10.- “Dembow” – Danny Ocean

VENEZUELA

1.- “X” – Nicky Jam y J Balvin

2.- “Me niego” – Reik con Ozuna y Wisin

3.- “Dura” – Daddy Yankee

4.- “One kiss” – Calvin Harris y Dua Lipa

5.- “Solita” – Ozuna con Bad Bunny, Wisin y Almighty

6.- “La player (Bandolera)” – Zion & Lennox

7.- “Dembow” – Danny Ocean

8.- “No te vas” (Remix) – Nacho, Wisin y Nortel

9.- “Quiero repetir” – Ozuna con J Balvin

10.- “Loca (Remix)” – Khea y Bad Bunny con Cazzu