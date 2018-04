Molusco visita a Billy Fourquet en el hospital

El locutor Jorge Pabón "El Molusco" visitó al locutor Billy Fourquet en el hospital para darle la noticia de que el próximo sábado, 21 de abril, estará haciendo en su honor una función de su stand up comedy "El Molusco Está Apagao", una versión "Billy No Está Apagao" en El Choliseo de Puerto Rico.

A través de un video en Instagram de la visita Molusco anunció que "todo lo que se recaude va directo para su tratamiento de cáncer de Houston".

Tras la noticia, Fourquet se mostró conmovido por el gesto de su colega, que estuvo acompañado de "Rocky The Kid", y dedicó unas palabras. “Somos panas de hace mucho tiempo, tuve el privilegio de ser tu jefe o la desdicha, pero me alegro de haber aportado en tu vida profesional, haberte dado el impulso a ser el empresario y el artista que eres, por simplemente haberte votado así que, esto que tu has hecho para mí es bien significativo para mí”.